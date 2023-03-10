Belediyeden TYT ve AYT deneme sınavları sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ilçe genelinde gerçekleştirdiği deneme sınavlarına devam ediyor.

Lise son sınıf öğrencileri ve ortaöğretim mezunlarının üniversiteye girebilmek için katıldıkları Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için, Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile her ay TYT ve AYT deneme sınavları yapılıyor.

Gerçek sınav atmosferinde yapılıyor

Gerçek sınav ortamında yapılan deneme sınavları tamamen ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor ve maddi yükümlülükler Süleymanpaşa Belediyesi tarafından karşılanıyor. 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak olan TYT ve AYT sınavlarına az zaman kala, sınava hazırlanan öğrenciler için gerçek sınav deneyimi sunan deneme sınavları büyük önem taşıyor.

Mart ayı TYT deneme sınavı 9 Mart Perşembe, AYT ise 10 Mart Cuma günü yapılırken; Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Kadriye Nazif Gölge Anadolu Lisesine ziyarette bulunarak, deneme sınavına giren öğrencilere başarılar diledi. Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla ile birlikte öğrencilere moral ziyaretinde bulunan Başkan Yüksel, gerçek sınavlara en iyi şekilde hazırlanmaları için öğrencilere her imkânı sağlamak amacıyla çalıştıklarını ifade etti.

"Allah öğrencilerimize zihin açıklığı versin"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yüksel, "TYT sınavına girecek öğrencilerimizi ziyaret ederek, başarılar diledik. Süleymanpaşa Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ebubekir Atilla ile birlikte ziyaret ettiğimiz Kadriye Nazif Gölge Anadolu Lisesindeki gençlerimiz nezdinde, sınava katılacak tüm öğrencilerimize, alın teri ve emeklerinin karşılığını almaları temennisinde bulanarak, ’hayırlı olsun’ dileklerimizi ilettik. Allah öğrencilerimize zihin açıklığı versin" diye konuştu.