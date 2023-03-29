Belediyeden ucuza Ramazan pidesi

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yaklaşık bir yıl önce hayata geçirilen ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ucuza kaliteli ekmek alabilmelerini sağlayan Paşa Halk Ekmek büfelerinde, Ramazan ayına özel olarak uygun fiyatlı pide satışı başladı.

Birçok mahallede konuşlandırılan Paşa Halk Ekmek büfeleri, Süleymanpaşa Belediyesi ve ilçede faaliyet gösteren çok sayıda ekmek fırınının iş birliği ile bir yıldan uzun süredir ihtiyaç sahibi vatandaşlara uygun fiyatlı ekmek ulaştırıyor. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Ramazan geleneklerinden biri olan pide satışı da Paşa Halk Ekmek büfelerinde yerini aldı.

Paşa Halk Ekmek büfelerinde 300 gram Ramazan pidesi 6 lira 50 kuruştan satılmaya başlandı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Ramazan ayının paylaşma kültürü ve birlik, beraberlik ruhunu yaşatmak için çalıştıklarını ifade etti. Yüksel, “Rahmet ve bereket ayı Ramazan’da, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesini, Süleymanpaşa Belediyesi Paşa Halk Ekmek büfelerimizde satışa sunduk. Tüm vatandaşlarımız Ramazan ayı boyunca 300 gram Ramazan pidesini 6 buçuk TL’ye satın alabilir. Vatandaşlarımıza afiyet olsun” diye konuştu.