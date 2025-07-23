Belediyenin tarlasından ihtiyaç sahiplerinin sofrasına

Körfez’de kırsal alanda atıl durumdaki 20 dönümlük tarım arazisine yapılan buğday ekimi sonucunda bu yıl 5 ton ürün hasat edildi. Hasat edilen buğdaylar un haline getirilerek, sosyal destek projeleri kapsamında ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Körfez Belediyesi, bu süreçte belediyenin "Sıfır Atık" çalışmalarından elde edilen kompost gübreleri kullanarak toprağın verimini artırdı. Atıl durumdaki belediyeye ait arsalarda gerçekleştirilen ekim işleminde tohumları Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt birlikte atmıştı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında ekilen alanlarda dün buğday hasadı gerçekleştirildi.

Hasat edilen buğdaylar un haline getirilerek, sosyal destek projeleri kapsamında ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Körfez Belediyesi, bu çalışmayla hem atıkları değerlendiriyor hem de sosyal dayanışmayı güçlendiriyor.

"Kendi öz kaynaklarımızla ürettik, yine kendi halkımıza fayda sağlıyoruz"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, tarıma ve çevreye duyarlı bu yaklaşımın gelecek yıllarda da artarak süreceğini belirterek, "Kendi öz kaynaklarımızla ürettik, yine kendi halkımıza fayda sağlıyoruz. Atıkları değerlendirerek toprağa hayat veriyor, elde ettiğimiz ürünlerle de ihtiyaç sahiplerine katkı sunuyoruz. Bu anlayışla hem üretimi hem de sosyal yardımı sürdürülebilir kılıyoruz" ifadelerini kullandı.