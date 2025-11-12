Belediyespor'lu Özge Yılmaz'dan gümüş madalya
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Özge Yılmaz'ın da yer aldığı Kadın Masa Tenisi Milli Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda ikinci olarak gümüş madalya kazandı.
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’na katılan Kadın Masa Tenisi Milli Takımı, ikinci olma başarısı gösterdi. Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Özge Yılmaz ile birlikte Ece Haraç ve Sibel Altınkaya’dan oluşan Kadın Milli Takım, finalde Mısır’la karşılaştı. Finalde rakibine üstünlük sağlayamayan Kadın Milli Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunlarını gümüş madalya ile tamamladı.