Belediyeye ait verimli tarım arazilerine kabak tohumu ekildi

Bilecik Belediyesi’ne ait Pelitözü Mahallesinde bulunan tarım arazilerine kabak tohumu ekimi yapıldı.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız ve birim müdürleri, ekim yapılan alanda incelemelerde bulundu. Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanları tarafından sürüm ve hazırlama işlemi yapılan alanda kabak tohumlarını toprakla buluşturan Başkan V. Subaşı, gerçekleştirilen çalışma hakkında bilgi verdi.

"Yetiştirdiğimiz kabakları, ilimizin tanıtımında kullanmak üzere Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimizdeki kadınlarımızla birlikte mutfaklarımızda işleyeceğiz"

Bilecik Belediyesi olarak verimli tarım arazilerini değerlendirmeye devam ettiklerinin altını çizen Başkan V. Subaşı, "Pelitözü Mahallemizde bulunan belediyemize ait tarım arazilerinde kabak ekimi yapıyoruz. Sizlerin de bildiği gibi Bilecik’imizin kabağı çok meşhurdur. Yetiştirdiğimiz kabakları, ilimizin tanıtımında kullanmak üzere Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimizdeki kadınlarımızla birlikte mutfaklarımızda işleyeceğiz. Verimli topraklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Hiçbir toprağımız boş kalmayacak. Geçtiğimiz yıl da bildiğiniz gibi karakılçık buğdayı ekmiştik. Aynı zamanda orta refüjlerimize de lavanta bitkisini ekerek, ürün aldık. Verimli topraklarımızı bu şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz. Bilecik Belediyesi olarak tarımın, çiftçinin ve üreticinin her zaman yanındayız’’ ifadelerini kullandı.