Bilecik’te geçtiğimiz hafta sonu oynanan 1969 Bilecik Spor Kulübü-K. Sinopspor maçı sonrası deplasman takımı taraftarından yaktığı meşaleler sonrası Belekoma Taraftar grubundan tepki geldi.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 8’inci hafta müsabakasında Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı’nda 1969 Bilecik Spor Kulübü ile K. Sinopspor karşı karşıya gelirken, deplasman ekibi maçı 2-1 kazandı. Maç öncesi statta 72 adet emniyet mensubu görevlendirilirken, 1969 Bilecik Spor Kulübü taraftarı dip köşe aranarak stada alındı. Taraftarlar üzerinde 1 lira bil bozuk para bırakılmazken, maç sonundan konuk K. Sinopspor taraftarların meşale yakarak sevinçlerine Belekoma Taraftar grubundan tepki geldi.

"Bu taraftarlar neden aranmadı, eğer arandıysa bu meşaleler nasıl girdi içeri"

Grup Başkanı Samet Avcı, kendilerinin stada girerken detaylı bir şekilde bir arama yapıldığı kendilerin içeri bir çöp bile sokturtmadığı söyleyerek, "Bizler deplasmanlara giden taraftar grubu olarak orada sadece 2-3 emniyet görevlisi görüyoruz. Burada ki maçlarda en az 70 polis görev yaparken, 2-3 kamera ile 90 dakika tribünler kayıt altına alınıyor. Ama bu hafta deplasmana gelen K. Sinopspor taraftarları ne hikmetse maç sonunda meşale yakarak, futbolcularla galibiyet sevinci yaşadı. Bu taraftarlar neden aranmadı, eğer arandıysa bu meşaleler nasıl girdi içeri. Bizler bir çöp tanesi bile sokmamıza izin verilmezken, bu zafiyet neden yaşandı" dedi.