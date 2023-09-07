Belgelerini Başkan Bakkalcıoğlu'nun elinden aldılar

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, ‘Sahne Sanatevi’ tiyatro atölyesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu oyunu öğrenci velileri ile birlikte izleyerek oyun sonunda öğrencilere belgelerini takdim etti.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi Yaz Atölyeleri çerçevesinde düzenlenen ‘Sahne Sanatevi’ tiyatro etkinliği, kursiyerlerin sahnelediği oyun ile sona erdi. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi sahnesinde yaz boyunca devam eden tiyatro çalışmaları sonunda ‘Sahne Sanatevi’ etkinliği ‘Tiyatro Atölyesi’ni başarıyla tamamlayan 12 öğrenciye belgeleri törenle verildi. Belge töreninden önce kursiyerler hazırlandıkları William Shakespeare’in “Fırtına” adlı oyununu sahneleyerek anne ve babalarının beğenisine sundular. Oyun bitiminde sahneye gelen Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu öğrencileri tebrik ederek “Tiyatro eğitmenlerimiz yaz atölyelerinde dersler verdiler ama ben böylesini ilk defa görüyorum. Tebrik ediyorum İlknur Hocam. Çocuklar sizi tebrik ediyorum. Çok güzeldiniz, çok zevkle izledim. Tabi ağır da bir oyun bu, William Shakespeare’in bir oyununu oynadılar. Ben çok beğendim. Harikaydılar değil mi?” dedi.

Başkan Bakkalcıoğlu konuşmasının ardından öğrencilere Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ile birlikte belgelerini takdim etti.