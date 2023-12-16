BELMEK kursiyerlerinin el emeği yeni yıl hediyelerine alternatif sunuyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’na (BELMEK) katılan ve el becerilerini geliştiren kursiyerlerin ürettiği el emeği ürünler, yeni yılda sevdiklerine hediye almak isteyenler için farklı alternatifler sunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentte meslek edindirme programları ile kadın istihdamına katkı sağlamayı sürdürüyor. Belmek’te kursiyerler tarafından üretilen el emeği tasarım ürünleri yeni yılda da sevdiklerine hediye almak isteyenler için hizmet veriyor. Değişik kategorilerde birçok ürünün yer aldığı koleksiyonlar, Başkent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi aracılığıyla Gökkuşağı Kamu Pazarı ile Zafer Çarşısı içerisinde bulunan satış mağazalarından ve internet sitelerinde satışa sunuluyor.

Yeni yılın hediyeleri başkentli kadınların elinden çıkıyor

Yılbaşı yaklaşırken, sevdiklerine sıra dışı ve anlamlı hediyeler seçmek isteyenler el yapımı takılar, ev dekorasyon ürünleri, yağlı boya tabloları ve daha birçok farklı kategoride ürünleri satış mağazalarından ve internet üzerinden temin edebiliyor. Özel tasarımlar ve hediyelikleri satın alanlar, Başkentli kadınların ekonomisine ve istihdamına da katkı sağlamış oluyor.

"Ürünlerin tamamı, kadınlarımızın el emeği, göz nurundan oluşmaktadır"

Mesleki eğitim veren BELMEK’te kadınların hem meslek edindiğini hem de ürettikleri ürünlerin pazarlanması ve satılmasına imkan sağlandıklarını söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Meslek Edindirme Şube Müdürü Haluk Erdemir, “Gökkuşağı Kamu Pazarı ve Zafer Çarşısı içerisinde 2 adet satış mağazamız bulunmaktadır. Buralardaki ürünlerin tamamı, BELMEK’te eğitim gören kadınlarımızın el emeği, göz nuru ürünlerinden oluşmaktadır. Aynı zamanda kadın sığınma evlerinde kalan kadınların ürettiği ürünlerinde satılmasına imkan sağlıyoruz. Bütün bu satışların yapılabilmesi için belediyemizin destekleriyle bir kadın kooperatifi kuruldu. ‘Başkent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ üzerinden satışlar yapılmaktadır. BELMEK’te öğrenim gören bütün kadınların sadece eğitim alan değil, öğrendikleri mesleklerle de bunlarla aile ekonomilerine bir katkı sağlayabilmeleri için kuruldu. Bizim kültürümüzde hediyeleşmek çok önemli bir yer tutmaktadır. Kadın emeğinin ön plana çıktığı bütün bu eserleri satış noktamızda ve internet üzerinden takdime sunduk” diye konuştu.