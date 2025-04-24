Bengü Engin, Ferdi Halter Şampiyonası İçin Vites Yükseltti!

Şampiyona hazırlıklarını, Silivri'de İsmet Karabulut'un sahibi olduğu WFA Wrestling Fitness Arena'da sürdüren Engin, antrenör Karabulut'un gözetiminde yoğun bir antrenman programı uyguluyor. Form grafiğini her geçen gün yukarı taşıyan genç sporcu, hedefini net koydu: Bursa'dan madalyayla dönmek. Bengü Engin, "Silivri'yi en iyi şekilde temsil etmek ve kürsüye çıkmak istiyorum. Bu hedef için sıkı çalışıyorum" diyerek iddiasını ortaya koydu. Spor camiası ise Bengü Engin'in performansını merakla bekliyor.