'Beni Sandıkta Yıkamadılar, İftirayla Yıpratmaya Çalışıyorlar'

SİBESO Başkanı Nuray Koçer, Silivrispor yönetiminden ayrılma süreci ve son günlerde gündeme gelen iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Koçer, "Silivrispor'a desteğimiz sürecek, işimizin başındayız" dedi.

SİBESO Başkanı Nuray Koçer'den gündeme ilişkin açıklamalar

Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, Hürhaber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Sevginar Sali'nin sorularını yanıtladı. Son günlerde kamuoyunda gündeme gelen tartışmalar, Silivrispor yönetiminden ayrılma süreci ve oda başkanlığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koçer, kendisine yönelik eleştirilere de cevap verdi.

"Meyve veren ağaç taşlanır"

Hakkında yapılan eleştirilere değinen Koçer, kamuoyundaki tartışmaları üzüntüyle takip ettiğini belirterek, "Meyve veren ağaç taşlanır. Demek ki doğru işler yapıyoruz ki sürekli gündemdeyiz. Ben bundan rahatsız değilim, aksine kendimle gurur duyuyorum. Silivri'de birçok siyasetçi, dernek ve oda başkanı var ama sürekli Nuray Koçer konuşuluyor." ifadelerini kullandı.

Esnafın desteğini arkasında hissettiğini vurgulayan Koçer, görev süresi boyunca şeffaf bir yönetim anlayışı sergilediğini belirterek, "Esnafımız beni yalnız bırakmadı. Onların alın terini yemedim, yedirmedim. Gücümü de onların desteğinden alıyorum." dedi.

"Beni sandıkta yenemediler"

Kendisine yönelik söylemleri eleştiren Koçer, "Beni sandıkta yıkamadılar, şimdi birkaç çirkin sözle yıpratmaya çalışıyorlar. Silivri hepimizin. Düğünde de cenazede de birlikteyiz. Bu üslup Silivri'ye yakışmıyor. Benim de söyleyeceklerim var ama bugün susmayı tercih ediyorum. Günü geldiğinde gerekli açıklamaları yaparım." diye konuştu.

"Silivrispor'a desteğimiz sürecek"

Silivrispor yönetiminde yaşanan süreç hakkında da bilgi veren Koçer, kulübe destek olmak amacıyla yönetime dahil olduklarını ancak oda başkanlığı ile spor kulübü yönetimlerine ilişkin mevzuat nedeniyle görev alamadıklarını söyledi.

Koçer, "Silivrispor bu ilçenin en önemli markalarından biri. Yönetimde olsam da olmasam da, listede yer alsam da almasam da ilk günkü heyecanla kulübümüzün yanında olmaya devam edeceğiz. Başkan Cemil Kızılkaya ve yönetimine desteğimiz tamdır. Yeter ki Silivrispor zarar görmesin." ifadelerini kullandı.

"İşimizin başındayız"

Oda başkanlığı seçimlerine de değinen Koçer, seçim sürecinin yasal çerçevede gerçekleştirildiğini belirterek, "Adaylık sürecinde bütün şartlar incelendi. Seçime girdik, üyelerimizin teveccühüyle yeniden seçildik ve mazbatamızı aldık. Bugün de görevimizin başındayız." dedi.

İstanbul genelindeki 142 oda arasında örnek gösterilen odalardan biri olduklarını ifade eden Koçer, ekip arkadaşlarına, ailesine ve kendisine destek veren esnafa teşekkür ederek, "Esnafımızın bize güveni tam olsun. Dün olduğu gibi bugün de onların yanında olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.