Benzema, Al-Ittihad'a transfer oldu

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad, Karim Benzema'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Benzema, Al-Ittihad'a transfer oldu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad, Karim Benzema’yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Suudi Arabistan Pro Lig’de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Al-Ittihad kulübü Fransız yıldız Karim Benzema ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Real Madrid’de başarılarla dolu kariyere imza atan 35 yaşındaki forvet, kariyerine Suudi Arabistan’da devam edecek. Al-Ittihad kulübü sosyal medya hesabından Benzema’nın transferini resmen duyurdu.