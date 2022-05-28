Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı aştı

Dün zam gelen benzin ve motorine bugün bir kez daha zam geldi.

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  • 28.05.2022 09:56
  • Güncelleme: 28.05.2022 09:57
Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı aştı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin ve motorine dün gelen zammın ardından bugün bir kez daha zam geldi.

2 GÜNDE 2 LİRADAN FAZLA ZAM
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 70 kuruş, motorinin fiyatı ise 97 kuruş arttı. Dün de benzine 1 lira 45 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. Böylece iki günde gelen zam 2 lirayı aştı.

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BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?
Zammın ardından İstanbul'da 24.31'den satılan benzinin litresi 25.01'e yükseldi. Benzinin litresi İzmir ve Ankara'da 24,43'ten 25,13'e çıktı.

İstanbul'da 23.48'den satılan motorinin litresi 24.45'ya yükseldi. Motorinin litresi İzmir ve Ankara'da 23.60'dan 24,57'ye çıktı.

2 GÜN ÖNCE DE LPG'YE ZAM GELMİŞTİ
26 Mayıs tarihinde de LPG'ye 37 kuruş zam gelmişti. Zammın ardından İstanbul'da 11,24'ten satılan LPG'nin litresi 11,61'e çıktı. LPG'nin litresi İzmir'de 11,18'den 11,55'e, Ankara'da ise 11,48'den 11,85'e yükseldi.

SHA Editör
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