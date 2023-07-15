Benzin dökerek kendini yakmaya çalışmıştı, hastanede hayatını kaybetti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde dini nikahlı olduğu iddia ettiği eşinin sokağının yakınında kendisini yakan alkollü şahıs, kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 11 Temmuz gece saat 02.30 sıralarında Güneşler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ruhsal rahatsızlıkları olduğu öğrenilen Ümit Vurgun isimli alkollü şahıs dini nikahlı eşi olduğunu iddia ettiği kişinin sokağının yakınlarına geldi. Burada elindeki benzin bidonu ile kendisini yakmaya çalışan şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, adrese gelen ekiplere, “Dini nikahlı eşim buraya gelecek, o buraya gelmezse benzini bu şekilde dökerim” dediği esnada bir anda alev aldı. Can havliyle ‘Beni kurtarın’ diye bağırmaya başlayan Vurgun’a bölgedeki itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan adam, daha sonrasında Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Vurgun, yaklaşık 4 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Vurgun’un cenazesinin yapılacak olan otopsi sonrasında defnedilmesi bekleniyor.