Benzin döküp evi kundakladılar

Edirne'de benzin döküp kundaklandığı iddia edilen evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Benzin döküp evi kundakladılar
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’de benzin döküp kundaklandığı iddia edilen evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edirne’nin Barutluk Mahallesi’nde tek katlı bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, hızlıca alevleri söndürdü. Ev sahipleri evlerinin bilinçli şekilde kundaklandığını iddia ederken, evin önünde benzin şişesi bulundu. Polis, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

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