Benzin Fiyatlarına Zam Bekleniyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzine 4 Temmuz itibarıyla 2 lira 11 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zam sonrasında İstanbul'da benzinin litresi 26 lira 19 kuruş, Ankara'da 26 lira 64 kuruş ve İzmir'de 26 lira 66 kuruştan satılacak. Akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatları ve dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak hesaplanıyor. EPGİS ise fiyat değişimlerini dava süreci sonlanana kadar açıklamayacağını duyurdu.Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Sondakika.com