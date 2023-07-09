Benzin, motorin ve oto gaza bu gece KDV zammı geliyor

Seçim sonrası dolar kurundaki artış nedeniyle hızla yükselen akaryakıt fiyatlarına bu gece Katma Değer Vergisi (KDV) zammı geliyor. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 40 kuruş, motorinde 38 kuruş, oto gazda (LPG) 15 kuruş zamlanacak. Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 26,65 TL'ye, Ankara'da 27,13 TL'ye, İzmir'de 27,16 TL'ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 25,20 TL'ye, Ankara'da 25,67 TL'ye, İzmir'de 25,79 TL'ye yükselecek.

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