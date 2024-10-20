Benzin ve Motorinde İndirim Bekleniyor!

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getirmeye devam ediyor. 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzin ve motorin fiyatlarında önemli bir indirim bekleniyor.

Alınan bilgilere göre, benzin grubunda 1 lira 87 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 65 kuruş indirim yapılacak. Bu indirimle birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatı 42 lira 69 kuruşa, motorinin litre fiyatı ise 41 lira 85 kuruşa düşecek.

