Benzin ve motorine bir büyük zam daha! Fiyat 26 lirayı aştı

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesi ve döviz kurunun 16 liranın üzerinde seyretmesiyle akaryakıt fiyatları artmaya devam ediyor. Benzin ve motorine son 1 hafta içinde 3. kez zam geldi. Benzinin litresi 1 lira 22 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 49 kuruş arttı. Zammın ardından benzin ve motorin 26 lirayı aştı.

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  • 02.06.2022 10:09
  • Güncelleme: 02.06.2022 10:09
Benzin ve motorine bir büyük zam daha! Fiyat 26 lirayı aştı

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 22 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 49 kuruş arttı.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?
Zammın ardından İstanbul'da 25.01'den satılan benzinin litresi 26.23'e yükseldi. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 25.13'ten 26.35'e çıktı.

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İstanbul'da 24.45'ten satılan motorinin litresi 25.94'e yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 24.56'dan 26.05'e çıktı.

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