Benzin ve motorine zam

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1 lira 53 kuruş, motorine 1 lira 10 kuruş zamlanacak.

Benzin ve motorine zam
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1 lira 53 kuruş, motorine 1 lira 10 kuruş zamlanacak.

Cuma günü benzin ve motorinin litre fiyatları artacak. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatında benzine 1 lira 53 kuruş, motorine 1 lira 10 kuruş zam gelecek.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

İstanbul’da benzinin litre satış fiyatı ortalama 43 liraya, motorinin ise 42 liraya yükselecek.

Bu geceden sonra ortalama kapasiteye sahip bir benzin deposunun dolum maliyeti yaklaşık 85 lira artacak. Motorin deposu ise 61 lira daha pahalıya dolacak.