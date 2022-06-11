Benzine 2 lira 21 kuruş zam geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı. Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 28.44'e, Ankara ve İzmir'de 28.57'ye yükseldi.

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  • 11.06.2022 12:00
  • Güncelleme: 11.06.2022 12:00
Benzine 2 lira 21 kuruş zam geldi
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Brent petrol ve döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen akaryakıt zamlarına bir yenisi daha eklendi. Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı.

Zammın ardından İstanbul'da 26.23'ten satılan benzinin litresi 28.44'e yükseldi. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 26.36'dan 28.57'ye çıktı.

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27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. 28 Mayıs tarihinde benzinin litresi 70 kuruş, motorinin litresi 97 kuruş artarken, 2 Haziran tarihinde benzin 1 lira 22 kuruş, motorin 1 lira 49 kuruş zamlanmıştı. 8 Haziran tarihinde ise motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş artmıştı.

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