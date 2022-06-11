Benzine 2 lira 21 kuruş zam geldi

Brent petrol ve döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen akaryakıt zamlarına bir yenisi daha eklendi. Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı.

Zammın ardından İstanbul'da 26.23'ten satılan benzinin litresi 28.44'e yükseldi. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 26.36'dan 28.57'ye çıktı.

27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. 28 Mayıs tarihinde benzinin litresi 70 kuruş, motorinin litresi 97 kuruş artarken, 2 Haziran tarihinde benzin 1 lira 22 kuruş, motorin 1 lira 49 kuruş zamlanmıştı. 8 Haziran tarihinde ise motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş artmıştı.