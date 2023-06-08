Benzine 2 lira 70 kuruş, motorine ise 1 lira 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor
Bu gece yarısından itibaren benzine 2 lira 70 kuruş, motorine ise 1 lira 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyat artışlarıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 24 liradan, motorin ise 22 lira 11 kuruştan satılacak.
9 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira 70 kuruş, motorine ise 1 lira 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyat artışlarıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 24 liradan, motorin ise 22 lira 11 kuruştan satılacak.