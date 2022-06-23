Benzine 25 kuruş indirim geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen akaryakıt zamlarının ardından bu kez indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 25 kuruş düştü.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

İndirimin ardından İstanbul'da 27.51'den satılan benzinin litresi 27.26'ya geriledi. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 27.63'ten 27.38'e geriledi.