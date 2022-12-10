Benzine bir indirim daha

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 2 gün önce motorine 1 lira 90 kuruş, benzine 2 lira 15 kuruş indirim gelmişti. Bu gece yarısından itibaren benzine 75 kuruşluk bir indirim daha geldi. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litresi İstanbul'da 17 lira 42 kuruşa, Ankara'da 17 lira 64 kuruşa, İzmir'de ise 17 lira 62 kuruşa düştü.