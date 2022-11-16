Benzine bu gece yarısından itibaren indirim bekleniyor

Benzine 17 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 21,92 liraya kadar düşecek.