Benzine indirim
Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 90 kuruş indirim yapıldı.
Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 90 kuruş indirim yapıldı.
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 1 lira 90 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da 36,67 liraya, Ankara’da 37,29 liraya, İzmir’de ise 37,41 liraya geriledi.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.