Benzine indirim

Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 90 kuruş indirim yapıldı.

Benzine indirim
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 90 kuruş indirim yapıldı.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 1 lira 90 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da 36,67 liraya, Ankara’da 37,29 liraya, İzmir’de ise 37,41 liraya geriledi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.