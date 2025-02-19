Benzinle sobayı harlamak isterken bağ evini yaktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bursa’da sobayı benzinle tutuşturmak isterken bağ evini yaktı. Evde mahsur kalan ve ekiplerin yardımıyla kurtulan Yunus Tapan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi 56. Sokak üzerinde bulunan bir bağ evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Tapan ile T.D. bağ evine gitti. Isınmak için sobayı benzinle harlamak isteyen Yunus Tapan, benzinin birden parlaması sonucu bidonu korkuyla kapıya attı. Kapının tutuşması üzerine içeride mahsur kalan ikili, durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında mahsur kalarak ağır yaralanan Yunus Tapan ile T.D., itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan ikili, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hastaneye kaldırılan Yunus Tapan ile T.D., yanık ünitesinde tedavi altına alındı. Yunus Tapan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.