Berat Altındiş 10 gün sahalardan uzak kalacak

Bursaspor'da, Ankaraspor maçında sakatlanan Berat Altındiş'in 10 gün sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Berat Altındiş 10 gün sahalardan uzak kalacak
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Bursaspor’da, Ankaraspor maçında sakatlanan Berat Altındiş’in 10 gün sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Bursaspor’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Ankaraspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Berat Altındiş’in yapılan kontrollerinin ardından ayak bileğinde bağ yaralanması olduğu görülmüştür. Tedavisine başlanmış olup süresinin en az 10 gün olduğu düşünülmektedir” denildi.

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Berat, deplasmanda oynanacak Nazilli Belediyespor maçında forma giyemeyecek.