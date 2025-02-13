Berat Kandili'nde vatandaşlar Eyüpsultan Camii'ne akın etti

İstanbul Eyüpsultan'da Berat Kandili akşamında vatandaşlar Eyüpsultan Camii'ne akın etti. Akşam ve yatsı namazı sonrası vatandaşlar Eyüpsultan Türbesi'nde dua etti.

Berat Kandili'nde vatandaşlar Eyüpsultan Camii'ne akın etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı

İstanbul Eyüpsultan’da Berat Kandili akşamında vatandaşlar Eyüpsultan Camii’ne akın etti. Akşam ve yatsı namazı sonrası vatandaşlar Eyüpsultan Türbesi’nde dua etti.

İstanbul’da Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Eyüpsultan Camii’ne akın etti. Camiye gelen vatandaşlar Eyüp Sultan Türbesi’ne giderek dua ederken bazı vatandaşlar ise lokum dağıttı. Yatsı namazında Eyüpsultan Camii’nde kalabalık oluşurken cemaat cami dışına taştı.

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