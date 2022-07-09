Berberlerde bayram tıraşı mesaisi gece yarısı bitti

Tekirdağ'da faaliyet gösteren berberler, Kurban Bayramı arifesinde müşterilerini tıraş edebilmek için geç saatlere kadar mesai harcadı.

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  • 09.07.2022 02:03
  • Güncelleme: 09.07.2022 11:36
Berberlerde bayram tıraşı mesaisi gece yarısı bitti
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Tekirdağ’da faaliyet gösteren berberler, Kurban Bayramı arifesinde müşterilerini tıraş edebilmek için geç saatlere kadar mesai harcadı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan berberler, Kurban Bayramına hazır bir şekilde girmek için tıraş olmak isteyen müşterilerine arife günü gece yarısına kadar hizmet verdi.

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Vatandaşların bayrama temiz bir şekilde girmek için yoğun talep gösterdiği berberler müşterilerine yetişebilmek için geç saatlere kadar mesai yaparken, yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını belirttiler.

İlçede faaliyet gösteren berber dükkânı sahiplerinden Hüseyin Yıldız, işlerin iyi olduğundan memnun olduğunu ifade ederek; “Çok şükür. Tüm İslam aleminin kurban bayramını kutlarız. Çok şükür, bereket versin. Müşterilerimizi mümkün olduğu kadar, elimizden geldiği kadar memnun etmeye çalıştık” dedi.

İbrahim İbiş ise, müşteri yoğunluğunun fazla olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İşlerimizin yoğunluğundan dolayı bu saate kadar çalışıyoruz. Allah’a şükür, bereket versin” dedi.

İHA

Editör
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