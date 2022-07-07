Berberlerde bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı nedeniyle Silivri’deki berber ve kuaförlerde yoğunluk yaşanıyor. Bayram öncesi saç ve sakal tıraşı olmak isteyenler berberlerin yolunu tuttu. Bayram tıraşına gelen müşterilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle birçok berber ve kuaför gece geç saatlere kadar müşterilerinin bakımlarını yapıyor.

Berber Musa Güneş, "Yoğun çalışıyoruz. Bayram mesaisi içindeyiz. Bayram yoğunluğu var. Gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Son günlere bırakanlar olduğu için gece 04:00’e kadar bile çalıştığımız oldu. Arefe günü ise yine geç saatlere kadar çalışacağız" dedi.

