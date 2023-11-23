Berdan Mardini Kral Charles'a kendi parfümlerinden gönderdi

Berdan Mardini kendi ismini taşıyan parfüm ve kozmetik ürünlerini tanıttı. Tanıtım toplantısında konuşan Berdan Mardini, ‘’Kral Charsles’ın kokuya düşkünlüğünü biliyorum. Prens olduğu dönemlerde Mardin’i ziyaret etmişti. Mardin’de üretilen ürünlerimizden Kral Charles’a da gönderdik. Buckingham Sarayı artık lavanta ve gül kokacak’’ dedi.

Mardin’de 600 dönüm araziye ektiği gül ve lavanta bahçelerinden elde ettiği mahsulünden 100’ü aşkın farklı ürün çıkartan Berdan Mardini ürünlerini İstanbul’da düzenlenen basın toplantısıyla tanıttı. Ünlü sanatçı 2017 yılında Isparta’dan getirdiği gül fidanlarını Mardin Artuklu’daki arazisine ekerek yıllar içerisinde büyük bir yatırıma dönüştürdü. Bu proje için yaklaşık 10 milyon dolarlık yatırım yapan Mardini, markasını dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor. Çalışanlarının yüzde 80’nin kadın olduğunu belirten Mardini, toplamda ise 250 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. İngiltere kralı Charsles’ın kokuya düşkünlüğünü bildiğini vurgulayan Berdan Mardini, “Daha önce Prens Charles Mardin’e ziyarete gelmişti. Mardin’de üretilen ürünlerimizden Kral Charles’a da gönderdik. Buckingham Sarayı artık lavanta ve gül kokacak’’ dedi.

“Yaklaşık 250 kişiye istihdam ediyoruz ve çalışanlarımızın yüzde 80’i kadın”

Yapılan yatırımı hakkında açıklamalarda bulunan Berdan Mardini, “2017 yılında başladık biz bu işe. 6’ıncı senenin sonunda büyük emeklerle ürünlerimize kavuştuk. Mezopotamya topraklarının çok verimli. Yaklaşık 600 dönüm araziye ekilen gül ve lavanta ile gül yetiştiriciliğini geliştirerek üreticilere ve istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda atalarımın doğup büyüdüğü mahalleye de vefa borcunu ödemek istiyorum. Bölgede istihdama önemli katkıda bulunuyoruz. Toplamda 250 çalışma arkadaşımız var, bunların yüzde 80’i kadın. Marka yatırımında sona geldik. Bu ay marka tanıtım lansmanınızı gerçekleştirerek Türkiye’nin yanı sıra Dünya pazarına emin, bir o kadar da güçlü adımlarla giriş yapacağız. Bu yıl hedeflenen rekolte 150 ton gül. Mahsulün ise 50’yi aşkın ürün elde ettiğini diğer ürünlerini de başka ham madde ve yağlardan yapılacak. Kendi internet sitesi ve uygulamasının yanı sıra internet satış platformlarından da ürünlerini tüketiciyle buluşturacağız. Özellikle sanatseverlere özel bir sürpriz yapacağız. Parfümlerimizin isimleri belirlenirken daha önce sanatını çıkarmış olduğum markayla bağdaştırmayı ihmal etmedik. Kürdi, Hicaz, Rast, Saba, Nihavend, Uşşak ve Buselik parfüm isimlerine verilen makam adlarından bir kaçı” şeklinde konuştu.

“Markamızı dünya çapında bir parfüm markası haline getirmek istiyoruz”

Bugüne kadar kazandıklarının neredeyse tamamını yatırma dönüştürdüğünü vurgulayan Mardini, “Yaklaşık 10 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. Başlarda kimsenin inanamadığı ancak 2 yılın sonunda insanlardan destek görmeye başladık. Gül anavatanına geri dönüyor diyebiliriz. Markamızı dünya çapında bir parfüm markası haline getirmek istiyoruz. Ayrıca, bu işi yapmamızın büyük nedeni kırsaldan şehre göçü önlemek hatta tersine göçe sağlamak. Amacım markamı dünyaya tanıtıp ve oradan kazandığım parayla köyümdeki fabrikayı büyütmek ve istihdama daha fazla destek olmak istiyorum” diye konuştu.

“Kral Charles’a kendi parfümlerimizi gönderdik”

İngiltere Prensi’ne de özel bir kargo yaptıklarını belirten Mardini, “Daha önce prens Mardin’i ziyaret etmişti. Duyduğum kadarıyla saray için sabun almıştı. Şimdide biz ona güzel bir kargo yapıp parfümlerimizi gönderdik. Saray bizim kokularımız ile kokacak” diyerek sözlerini tamamladı.