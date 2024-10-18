Bereket Döner gelecek döneme ilişkin hedeflerini açıkladı

İSTANBUL (İHA) – Bereket Döner, dün kapılarını açan 22. Bayim Olur Musun Fuarı’na katıldı. Marka, yatırımcılara franchise modelinin avantajlarını ve gelecek döneme ilişkin projelerini anlattı.

Komagene’yi bünyesinde bulunduran Yörpaş A.Ş tarafından satın alınan Bereket Döner, dün kapılarını açan 22. Bayim Olur Musun Fuarı’nda yerini aldı. Birçok önemli lokasyonda faaliyette bulunan Bereket Döner, yeni şubeler için de hazırlıklarına devam ediyor. 22. Bayim Olur Musun Fuarı’nda yatırımcılara franchise modelinin avantajlarından bahseden marka, gelecek döneme ilişkin hedef ve projelerini açıkladı.

"2025 yılında 300 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz"

Gelecek döneme ilişkin hedeflerinden bahseden Bereket Döner Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Ceyhun Tekdemir, Bereket Döner’in Komagene ailesine katılmasından sonra 120 şubeye ulaştığının altını çizdi. Tekdemir, “2025 yılında 300 şube hedefimizi rahat bir şekilde gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Yeni bayilik anlaşmalarımız hızla sürüyor. Çok büyük bir ilgi görüyoruz. Satın almadan sonra yatırımcıların markamıza ilgisi daha da arttı” ifadelerini kullandı.

Fuara ilişkin de bilgi veren Tekdemir, “Fuara katılım çok yüksek, yatırım yapmak isteyen çok sayıda girişimciyi standımızda ağırlıyoruz. Ayrıca fuarın açılışını yaptıktan 10 dakika sonra yeni bir bayilik sözleşmesi imzaladık. Bereket Döner Türkiye’nin en güvenilir markalarından bir tanesi. Kullanmış olduğumuz tavuk ve kırmızı et ürünlerimizde helal kesim olması noktasında hassasiyetimizi sürekli koruyoruz” dedi.