Bereket Sofrası Buluşmaları, Emir Sultan Camii'nden başladı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın her Cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği ‘Bereket Sofrası Buluşmaları’ yaz döneminin ardından bu sabah yeniden başladı. Buluşmaların ilki Hamidiye Mahallesinde Emir Sultan Camisinde gerçekleştirildi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın kış dönemlerinde gerçekleştirdiği ‘Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmaları’ yaz döneminde verilen aranın ardından yeniden başladı. Her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen ‘Bereket Sofrası’ halk günleri buluşmalarının ilki, bu sabah gerçekleştirildi. Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında Başkan Alper Taban ve beraberindeki heyet, Hamidiye Mahallesinde bulunan Emir Sultan Camisinde cemaatle buluştu.

Vatandaşların istek, şikayet ve dileklerini ilk ağızdan Başkan Taban ve ilgili yöneticilere ilettiği Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliğinde kılınan sabah namazının ardından mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, aynı zamanda mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözümler üretiliyor.

Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından caminin avlusunda bulunan çay ocağında cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, Filistin’de yaşanan zulme dikkat çekti. İsrail’in 2 ayı aşkın süredir devam eden saldırılarında 20 bine yakın insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Başkan Taban, “Bizler burada huzur içerisinde yaşamımızı sürdürürken, dünyanın pek çok bölgesinde zulüm altında yaşayan insanlar var. Özellikle Filistin’de, Gazze’de İsrail’in soykırıma varan katliamlarını büyük bir üzüntüyle izliyoruz. Devletimiz bölgede kalıcı bir huzur ve barış ortamı için mücadele veriyor. Cumhurbaşkanımız ülke liderleriyle bu vahşeti durdurmak adına görüşmeler yapıyor. Temennimiz en kısa sürede Filistin’in özgürlüğüne kavuşması, katliamların son bulmasıdır” dedi.

Başkan Taban, İnegöl özelinde dönemin sona geldiğini ve yerel seçimlere az bir süre kaldığını da hatırlatarak şöyle devam etti: “2019 yılında çıktığımız yolda, vatandaşlarımızın da katkı ve destekleriyle 5 yılda şehrimiz adına güzel çalışmalar ortaya koyduk. Özellikle bu dönem alt yapı çalışmaları ağırlıklı olarak gerçekleşti. İnegöl’ümüzün 50 yıllık sorununu çözecek adımlar Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın destekleriyle atılmış oldu. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde de asfalt çalışmalarımız hummalı bir şekilde sürdürülüyor. Görevimiz içerisinde şehrimize en iyiyi yapmaya gayret ettik. Her alanda İnegöl’ü kalkındıracak, gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarımız oldu. Özellikle şehir merkezinin yeniden dizayn edildiğini ifade edebilirim. Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı projesi ile Merkez Park projeleri, İnegöl’e sembol bir meydan kazandırma noktasında iki önemli çalışmamız oldu. 2019 yılında bu yola çıkarken, siz kıymetli vatandaşlarımıza sözler verdik. O gün şehrimizin ihtiyaçları ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda bir beyanname oluşturmuştuk. Bu beyannamenin yüzde 84’ünü tamamlayarak son sürece girmiş olduk. Beyannamenin dışında da pek çok önemli çalışmayı şehrimize kazandırdık” dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Taban mahalle sakinlerine de söz verdi. Vatandaşların İnegöl ve yaşadıkları mahalle özelinde sorunları dinlenirken, talep ve ihtiyaçlar üzerine istişareler de yapıldı.