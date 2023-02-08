Bergama'dan depremzedelere gönderilen tır sayısı 11'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkisini gösteren büyük deprem felaketinin ardından tüm yurtta olduğu gibi Bergama’da da başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler 11 ayrı tır ile bölgeye gönderilmek üzere yola çıktı. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Kampanyaya malzeme yardımında bulunan hemşerilerime, malzemelerin tasnifi için görevli olarak çalışanlara, gönüllü olarak bulunan herkese teşekkür ederim” dedi.

Bergama Kaymakamlığı, Bergama Belediyesi, Bergama Kızılay Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile başlatılan yardım toplama kampanyasına vatandaşların büyük bir katılım sağladığını ve sağlamaya devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Koştu, “Kullanılmamış kıyafetler, gıda, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri başta olmak üzere deprem bölgesinde kullanılacak yardım malzemelerini teslim aldıktan sonra tasnif ediyoruz. Ve süratle tırlara yükleyerek deprem bölgesine gönderiyoruz. Her bir tır yüklenince vakit kaybetmeden hemen yola çıkarıyoruz” dedi.

Yardımlarda öncelikli kabul edilen malzemeler

Ayni olarak getirilen malzemelerin kullanılmamış olması gerektiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Koştu, “Ayni olarak deprem bölgesinde en çok neye ihtiyaç duyuluyorsa, onların getirilmesini hemşerilerimden rica ediyorum. AFAD’ın da duyurusunu yaptığı gibi; elektrikli ısıtıcı, büyük-küçük tüp, odun sobası, odun, kömür sobası, cep ısıtıcısı, powerbank, jeneratör, çoçuk 1-5 yaş ve erişkin mont, kadın-erkek iç giyim ve çorap, kadın-erkek ayakkabı, kadın-erkek içlik, yağmurluk-panço, uyku tulumu, yastık, yatak ve nevresim takımı, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal, kaşık, tava, ketıl, kavurma, barbunya, peynir konserve, çay, kahve, kaşar, peynir, zeytin, su, ekmek, Hazır gıda olarak yardımları vatandaşlarımız getirebilirler” dedi.

“Nakdi yardımlar AFAD’a SMS atılarak gönderilebilir”

Nakdi olarak yardım yapmak isteyen vatandaşlar için de açıklamalarda bulunan Başkan Koştu, “Nakdi destek vermek isteyen vatandaşlarımız, ’DEPREM’ yazarak 1866’ya SMS gönderebilirler. Her bir SMS bedeli: 20 lira olarak faturalarına yansır. Ayrıca AFAD Başkanlığı web sitesinde bulunan banka hesap numaralarına EFT, havale ücreti ödemeden bağış yapabilirler. Bu zor günleri, içimizi acıtan bu kara günleri devletimiz, milletimiz ile birlikte atlatacağız. Allah bir daha böylesi acıları milletimize yaşatmasın” ifadelerini kullandı.