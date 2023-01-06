Beril Anılanmert'in eserleri Başkent'te sanatseverlerle buluştu

Başkent’te seramik sanatçısı Beril Anılanmert’in ’Seyir Defteri’ başlıklı sergisi, İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu.

Farklı seramik formları ile birçok eser üreten seramik sanatçısı Beril Anılmert’in Seyir Defteri adlı sergisi, Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde açıldı. Sergide sanatçının daha önceki yıllarda açtığı pek çok sergideki eserlerinin yanı sıra yeni eserleri de yer aldı. Seramik formların dışında pentür karakterindeki karolar ve esntalasyonlar da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Beril Anılanmert, sanatla lise yıllarında kolejdeki hocalarının teşvikiyle tanıştığını belirterek, “O yıllarda seramikle pek bir ilgim yoktu. Ama sanatın genel anlamda benim yaşantımı şekillendireceğini düşünmüştüm. Liseyi de bitirir bitirmez sanat serüvenim böylece başlamış oldu. Akademik olarak eğitim hayatıma başladım ama her zaman akademik hayatım ve sanatsal çalışmalarım birlikte yürüdü. Öğrencilikten itibaren bir atölye sahibi oldum. O atölye bana rahat çalışma imkanı sağladı. Sanat ve akademik çalışmalarım her zaman başarılarımın daha ileri gitmesi için birbirlerini destekledi” diye konuştu.

"Seyahatlerimde edindiğim bilgiler sanatıma yansıdı"

Eserlerinde yaptığı seyahatlerin öneminden söz eden Anılanmert, “Seyahatlerimde edindiğim bilgiler de sanatıma yansıdı ve benim gelişmeme çok katkıda bulundu. Bu yüzden seyahat çok önemlidir benim için. Asıl ilgilendiğim konulardan biri de zamanın ve sosyal çevrede var olan olayların bende bıraktığı izlenimler, benim yorumlarım, benim onlar hakkındaki görüşlerim. Bunlar eserlerin temelini teşkil eder. Değişik kavramlarla çalıştığımı burada izleyebilirsiniz” açıklamasında bulundu.

"Sadece seramiğe bağlı da değil, başka metal, porselen veya başka maddeler de var eserimde"

Eserlerinde seramik üzerine çalıştığını fakat sadece seramiğe bağlı kalmadığını söyleyen Anılanmert, “Seramiğe başlamadan evvel bir desen çizme sürecim var. Zihnimde düşünce tam oluştuğu zaman desenle devam ediyorum. Daha sonra maket çalışmalarına geçerim ve en sonunda da atölyeye geçerim. Burada eserin oluşma süreci başlar. Sadece seramiğe bağlı da değil başka metal, porselen veya başka maddeler de var eserimde. Yani gerektiğinde başka malzemeler kullanmaktan da çekinmem” şeklinde konuştu.