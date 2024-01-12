Berkan Kutlu, Galatasaray'a döndü
Galatasaray, İtalyan ekibi Genoa'da kiralık olarak oynayan orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun takıma döndüğünü açıkladı.
Galatasaray, İtalyan ekibi Genoa’da kiralık olarak oynayan orta saha oyuncusu Berkan Kutlu’nun takıma döndüğünü açıkladı.
Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ’Yuvana hoş geldin Berkan Kutlu’ denildi. Kutlu, sezon başında 250 bin Euro geçici transfer bedeli ve 5 milyon Euro da satın alma opsiyonuyla Genoa’ya kiralık olarak gitmişti.
25 yaşındaki futbolcu, Serie A’da 6, İtalya Kupası’nda 2 olmak üzere toplam 8 resmi karşılaşmada görev aldı. Berkan Kutlu, ayrıca sezon başında Galatasaray ile ise Süper Lig’de 2, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 olmak üzere 8 müsabakada forma giymişti.