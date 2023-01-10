Berker Esen'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Esen mesajında şu ifadelere yer verdi; “10 Ocak 1961 tarihinde 212 sayılı kanun ile yürürlüğe giren basın mensuplarımızın haklarını düzenleyen ve “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kabul edilen bu özel günü kutluyorum. Objektif, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarını benimseyen bir medyanın yaşamımızda çok önemli bir yeri olduğunu ve toplumsal kalkınmamıza destek verdiğini belirtmek isterim. Toplumumuzu bilgilendirmek için doğru haber verme, tarafsızlık, kişinin özel hayatına ve haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran bu meşakkatli mesleği sürdüren basın mensubu arkadaşlarımız, ilkeli yayıncılık anlayışıyla olayları halka aktararak vatandaşlarımızın zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayan ve bunu yaparken her şartta görevleri gereği haber peşinde koşan, düzenli bir mesaisi olmadan, toplumu bilgilendirmek için verdikleri bu mücadelede demokrasinin daha güçlü işleyişini sağlayan, gerektiğinde de bu uğurda canını veren basın mensuplarımızın 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutluyor basın mensuplarımıza sağlıklı mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum. “