Berker Esen Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, Ankara'da genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile biraraya geldi.

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  • 07.06.2022 22:14
  • Güncelleme: 07.06.2022 22:15
Berker Esen Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 39 ilçe başkanı ile birlikte Ankara'ya gitti. 

Berker Esen Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

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Tümko
Tümko

Aralarında Silivri İlçe Başkanı Berker Esen'in de bulunduğu ilçe başkanlarıyla birlikte ilk olarak genel merkeze uğrayan Kaftancıoğlu daha sonra TBMM'deki CHP grup toplantısına katıldı.

Berker Esen Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Genel Başkan kemal Kılıçdaroğlu'nu da TBMM'deki makam odasında ziyaret eden Kaftancıoğlu ve ilçe başkanları son siyasi gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Berker Esen Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

SHA Editör
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