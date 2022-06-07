Berker Esen Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 39 ilçe başkanı ile birlikte Ankara'ya gitti.

Aralarında Silivri İlçe Başkanı Berker Esen'in de bulunduğu ilçe başkanlarıyla birlikte ilk olarak genel merkeze uğrayan Kaftancıoğlu daha sonra TBMM'deki CHP grup toplantısına katıldı.

Genel Başkan kemal Kılıçdaroğlu'nu da TBMM'deki makam odasında ziyaret eden Kaftancıoğlu ve ilçe başkanları son siyasi gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.