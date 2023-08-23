Berker Esen 'Müsterih olun'

CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, yazılı olarak yaptığı destek açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Ülkemizin sırtındaki en büyük yük ve bir numaralı gündemi olan ekonomik kriz her geçen gün yurttaşlarımızın sıkıntılarını daha da arttırırken, dövizin ve enflasyonun yarattığı hayat pahalılığı en çok ekonomik krizi yaratmakla uzaktan yakından alakası olmayan işçilerimizin sırtına yük olmuştur.

İstanbul’da 39 ilçenin belediye çalışanları arasından en düşük maaş ortalamasına sahip işçiler Silivri Belediyesi çalışanlarıdır. Her fırsatta belediye bütçesinin fazla verdiğiyle böbürlenenler işçi maaşına iyileştirmeleri çok görmüşlerdir. Silivri Belediyesi işçilerine bunu hak gören Silivri Belediyesi yönetimini; bu ülkenin güzel insanlarını kırk derde sokan ve ekonomik krizi mantık ve akıl dışı politikalarla körükleyen bu zalim ittifakın Silivri’deki temsilcileri oluşturmaktadır.

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Berker Esen olarak Silivri Belediyesi’nin grev kararı alan onurlu işçilerine sesleniyorum. Müsterih olun. Silivri Belediyesi’ni bu ekonomik krizi yaratan zalim ittifakın Silivri’deki temsilcilerinden arındıracağız. Silivri Belediyesi’ni emeği en yüce değer gören kalifiye bir yönetimle buluşturacağız. Sizler bu ilçe için gece gündüz bilmeden çalışanlarsınız, emek verenlersiniz. Emeğinizin karşılığını yerelde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında sonuna kadar alacağınızı taahhüt ediyor, sizlere bu onurlu grevinizde dayanışma temennilerimi iletiyorum.