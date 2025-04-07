Berker Esen Yeniden Parti Meclisi'nde

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 21. Olağanüstü Kurultayı’nda Parti Meclisi Üyesi seçilen Berker Esen, teşekkür mesajı yayımladı. Genel Başkan Özgür Özel’in önerisiyle Bilim Kültür Sanat Platformu kontenjanından aday gösterilen Esen, delegelerin 731 oyuyla ikinci kez Parti Meclisi üyeliğine seçildi.

Açıklamasında örgüte ve kurultay delegelerine teşekkür eden Esen, “Bu güveni boşa çıkarmamak hem siyasi hem de insani sorumluluğumdur” ifadelerini kullandı.

Kurultayın “İrade milletindir” sloganını hatırlatan Esen, siyasetin perde arkası hesaplarla değil, halkın önünde ve örgütün içinde yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Ben bu anlayışla geldim, bu anlayışla yürümeye devam edeceğim. Çünkü başarı; ayak oyunlarıyla değil, inançla, emekle ve ilkeyle gelir” dedi.

Gençlik kollarında başladığı siyasi yolculuğunu bir kariyer değil, halkla birlikte verilen bir mücadele olarak gördüğünü belirten Esen, CHP’yi halkın iktidarına taşımak için çalışmayı sürdüreceğini söyledi.

Berker Esen açıklamasını, “Türkiye’yi karış karış gezip örgütümüzü büyütmeye, halkın iktidarını kurmaya devam edeceğim. Ve o gün geldiğinde, Ekrem İmamoğlu’nu Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı yapacağız” sözleriyle tamamladı.