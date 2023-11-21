Berko İlaç'tan stratejik iş birliği

Türkiye ilaç pazarının güçlü markalarından olan ve “Sağlıklı Yarınlara” sloganıyla hareket eden Berko İlaç, CPHI Worldwide 2023’te, Dong-A ST ve Orphamed Pharma ile iş birliği sözleşmesi imzaladı.

EU GMP sertifikası aldıktan sonra ziyaret ettiği CPHI Worldwide 2023’te Berko İlaç, önemli bir iş birliğine imza attı. Dong-A ST ve Orphamed Pharma ile Tip II Diyabet tedavisinde endike ürün ve sabit doz kombinasyonları için iş birliği sözleşmesi imzalayan şirket, projeleriyle gündeme geliyor.

İlaç şirketinin stratejik atılımlarından kronik hastalıkların tedavisi amacıyla, Tip II Diyabet tedavisinde endike orijinal ürün kategorisindeki ürünlerin orijinatör firma ile iş birliği içerisinde Berko İlaç Üretim Tesislerine teknoloji transferinin yapılması ve bitmiş ürünün Türk tıbbının hizmetine sunulması hedefleniyor.

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Berko İlaç Genel Müdürü Ecz. Barış Özyurtlu, “EU GMP sertifikası sonrası ziyaret ettiğimiz CPHI Worldwide 2023’te sağlık sektörü paydaşlarımızla bir araya gelerek önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Global pazardaki rekabet gücümüzü arttırma ve bir dünya markası olma yolunda önemli bir adım daha attığımızı düşünüyorum. Stratejik önemi olan iş birliğinin sağlık sektörümüze ve firmamıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.