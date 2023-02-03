Berlin: ''Yerli ve milli markamız ile Z kuşağına kaliteli ve güzel koku üretiyoruz''

Kendi soy ismini taşıdığı kozmetik firması ile adından söz ettiren Hakan Berlin, yerli ve milli markaları ile Z kuşağına kaliteli ve güzel kokular ürettiklerini söyledi.

Türkiye’den 199 ülkeye ihraç edilen kozmetik ürünlerinin başında parfüm geliyor. Yerli kozmetik firmalarının öncülerinden biride Berlin Kozmetik. Kendi soy ismini verdiği markasıyla sektörde kaliteli çalışmalar yapan Hakan Berlin, kozmetik sektörüne yeni bir bakış açışı getirerek sektörün gelişmesine katkı sağladıklarını kaydetti. Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu firmaların birçoğunun Türkiye’de üretim ve pazarlama yaptığını hatırlatan Berlin, Türkiye’de kozmetik ve kişisel bakım sektörünün ise aralarına yeni firmaların katılmasıyla yüzde 10 büyüdüğünü aktardı. Berlin, parfümeride kozmetik sektörü pazarının büyük çoğunluğunu oluşturduğunu vurguladı.

’’Dünya markası olmak için çalışıyoruz’’

Güzelliğine önem veren Z kuşağının özellikle yeni parfüm arayışlarına girdiklerinin altını çizen Hakan Berlin, ’’Z kuşağı eski kokuları aramıyor yeni kokular istiyor. Güzel ve estetik bir görünüme zaten uzun yıllardır önem verilirken bu yeni kuşak için çok daha önemli. Biz bu yeni kuşağa yenilikçi kokular oluşturabilmek için durmadan çalışıyoruz. Kozmetik sektöründe hizmet vermek kolay değil. İnsan sağlığına ve estetiğe önem veriyoruz. Parfümler kozmetik ürünler içinde çok fazla talep görüyor. Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek ve dünya markası olmak için çalışıyoruz. Bu yeni kuşaktan ümitliyiz. Çalışmalarımızı, kalitemizi farkındalar ve ileriye noktaya gelmemize yardımcı olacaklarına eminim’’ dedi.