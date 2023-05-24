Bernotti 79, Türkiye'de franchise ağını genişletmeye devam ediyor

Erkek giyim markası Bernotti 79, müşterilerine daha geniş bir ürün yelpazesi sunmak amacıyla franchise ağını genişletmeye devam edeceğini duyurdu.

İzmir merkezli erkek giyim markası Bernotti 79, müşterilerine daha geniş bir ürün yelpazesi sunmak amacıyla franchise ağını genişletmeye devam edeceğini duyurdu. Markanın kurucusu Bertan Can, franchise modeli ile ilgili olarak şunları söyledi: "Markamızı Türkiye’nin dört bir yanına taşımak ve müşterilerimize daha yakın olmak istiyoruz. Franchise iş birlikleri, bu hedefimize ulaşmamızı sağlayan etkili bir yöntemdir. Bugüne kadar Türkiye genelinde birçok ilde franchise şubelerimizi başarıyla açtık ve müşterilerimizle buluşmaya devam ediyoruz."

Bernotti 79’un franchise sisteminin yatırımcılar için de cazip fırsatlar sunduğunu belirten Bertan Can, iş birliği yapmak isteyen yatırımcılar için şunları belirtti: "Franchise işbirliği yapmak isteyen yatırımcılar, güçlü bir marka altında işlerini büyütebilme fırsatı elde ediyor. Marka olarak, yatırımcılarımıza destek ve rehberlik sağlıyoruz. İş birliği yapacağımız yatırımcılarımızın başarılı olması ve markamızın değerini artırmak için birlikte çalışıyoruz."

Bertan Can, "Bernotti 79’un franchise ağı, sadece Türkiye genelinde değil, uluslararası alanda da büyümeyi hedefliyor. Marka, başarılı ve kreatif tasarımlarıyla dünya çapında moda dünyasında tanınan bir marka haline gelmek amacıyla uluslararası pazara da açılmayı düşünüyor" dedi.

Bertan Can, uluslararası pazara açılma planları hakkında ise şunları söyledi: "Markamızın etkisini uluslararası düzeyde de genişletmek istiyoruz. Almanya, Amerika gibi ülkelerde franchise fırsatları oluşturmayı düşünüyoruz. Bu sayede markamızı dünya çapında tanıtmayı ve moda dünyasına yön vermeyi hedefliyoruz."