Beş noktaya bebek bakım ve emzirme kabini kurulacak

Türk Kadınlar Birliği ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile Bilecik’te 5 ayrı noktaya bebek bakım ve emzirme kabinleri konulacak.

Belediye Meclisi, ocak ayı meclis toplantısının ikinci oturumu, Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirildi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan toplantıda 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Bilecik Belediyesi’nden ortak hizmet projesi işbirliği talebinde bulunan Türk Kadınlar Birliği Derneği İstanbul Şubesi ile üç yıl süreli ortak hizmet projesi işbirliği protokolü yapılması ve protokol yapmak üzere Başkan V. Şubaşı’na yetki verilmesi konusu görüşüldü.

"Kadınlar için güzel bir uygulama olacağını düşünüyorum"

Projenin detayları hakkında bilgi veren Başkan V. Subaşı, uygulamanın kadınlar için güzel olacağını belirterek, "Çok heyecanlandığımız bir proje. Türk Kadınlar Birliği bizlere bu konuyu ilettiler. Biliyorsunuz ki bizim ilimizde emzirme ve bebek bakım kabinleri mevcut değil. Bu proje çerçevesinde Türk Kadınlar Birliği, Sağlık Bakanlığı ile bir protokol imzalamış. Bakanlık, gerekli noktalarda lazım olan kabinleri kuruyor. Belediyemiz ise yer, elektrik ve internet hizmeti temin ediyor. Bilecik’te 5 ayrı nokta belirledik. Kapalı Pazar, pazar günü kurulan pazar alanı, merkezde iki nokta ve bir de Bahçelievler mahallesinde uygun bir noktaya konulacak. Belediyeye başvuran kadınlarımıza bir kart veriyoruz ve bu kart ile buralar kullanılabilecek. Kişi içeriye girdiğinde içerdeki ekranda onun ismi görünüyor ve içeride geçireceği zamanı gösteren ekran oluyor. 20 dakika kadar bir kullanım zamanı olacak kişinin. Aynı zamanda içeride bebek bezinin olduğu kısımlar var. Oraya kart okutulduğunda ücretsiz bebek bezi ve ıslak mendil gibi malzemeler, bezmatik kısmından verilecek. Biz burada vatandaşlarımızdan sadece buralara sahip çıkmalarını istiyoruz. Kullanılacak bez, mendil gibi malzemeler de Sağlık Bakanlığı ve Türk Kadınlar Birliği işbirliğinde düzenlenen protokol çerçevesinde karşılanacak’’ ifadelerini kullandı.