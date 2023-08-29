Beşdivan Tesisleri açılışa hazır

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Perşembe günü açılışı yapılacak Tahtalı Göleti Doğa Park ve Beşdivan Tesisleri’nin son düzenlemelerini yerinde inceledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla Perşembe günü saat 17.00’de açılışı yapılacak olan Tahtalı Göleti Doğa Park ve Beşdivan Tesisleri’nde hazırlıklar tamamlandı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de beraberinde AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Veysel Tipioğlu ve Cemil Yaman ile birlikte bölgeye giderek tesislerdeki son düzenlemeleri yerinde inceledi. Üç etaptan oluşan ve bünyesinde barındırdığı Beşdivan Tesisleri, taş evler, 48 yataklı konaklama tesisi, konferans ve toplantı salonları, 24 araçlık karavan park, ürün satış yerleri, bisiklet ile yürüyüş yolları, anfi ve teras alanıyla burada konaklamak isteyenler için çeşitli alternatifler sunan projenin bölgeyi cazibe merkezi haline getirmesi bekleniyor.