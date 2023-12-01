Beşevleri Kavşağı'da trafik düzenlemesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak elektronik uyarı tabelaları montajı nedeniyle Beşevler Kavşağı İzmir geliş istikameti, 2 Aralık Cumartesi (Bu gece) saat 01.00 ile 06.00 arasında trafiğe kapalı olacaktır. Trafikte aksama olmaması adına sürücülerin alternatif güzergahı kullanmaları gerekecek.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak elektronik uyarı tabelaları montajı nedeniyle Beşevler Kavşağı İzmir geliş istikameti, 2 Aralık Cumartesi (Bu gece) saat 01.00 ile 06.00 arasında trafiğe kapalı olacaktır. Trafikte aksama olmaması adına sürücülerin alternatif güzergahı kullanmaları gerekecek.