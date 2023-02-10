Beşiktaş: 'Bu yolculukta birlikteyiz'

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da logolarının yer aldığı 3 yardım tırının afet bölgesinden yola çıktığını duyurdu.

Siyah-beyazlılar, "Bu yolculukta birlikteyiz" başlığıyla yardım tırları ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve tüm ülkemizi etkileyen deprem felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyoruz.

Ülkemizi yasa boğan bu felaketin ilk gününden itibaren depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık.

İhtiyaç duyulduğu her an üzerimize düşeni yapmaya, onların yanında olmaya da devam edeceğiz.

Bu zor günlerde, hepimizin birlik, beraberlik içinde yaralarımızı sarmaya ve birbirimizle kucaklaşmaya ihtiyacı var.

Bugün, bu birlikteliğin göstergesi olması adına kulüplerimizin logolarının birlikte yer aldığı 3 yardım tırını yardım merkezlerimizden afet bölgesine doğru yola çıkardık.

Kulüplerimizin birlik ve beraberlik içinde, vatandaşlarımızın yanında ve ülkemizin emrinde olduğunu gösteren bu yolculuğun, afet bölgesindeki vatandaşlarımıza şifa getirmesini, Türk futbolu için birlik ve beraberlik miladı olmasını diliyoruz"