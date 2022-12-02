Beşiktaş, 'Engeller Bizi Durduramaz' projesini tanıttı

Beşiktaş, engelli bireyleri tekerlekli sandalye basketbolu ile tanıştırmak ve spor yapmaya teşvik etmek amacıyla uygulamaya koyacağı ’Engeller Bizi Durduramaz’ sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirilen bir basın toplantısıyla duyurdu.

Bedensel engelli bireyleri tekerlekli basketbol sporu ile tanıştırmak ve onları spor yapmaya teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen projede Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, engellileri kimsenin durduramayacağını belirterek, "Engeller bizim beynimizde ve bu gerçeği de buradaki sporcularımız yaptıklarıyla, başarılarıyla kanıtlıyorlar. Engeller kimseyi durduramaz, biz onlara engel olmayalım yeter. İnsanın beyninin isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yoktur" diye konuştu.

"Bu proje ile Bedensel Engelli Vatandaşlarımıza ulaşarak onları spora teşvik edeceğiz"

Beşiktaş Kulübü’nün yine bir ilk imza attığını kaydeden başkan Çebi, "Engelli kardeşlerimiz bizlerden çok daha güçlüler. Dozajı kaçırmamak kaydıyla hırs bir ilaç gibi faydalıdır. Bize verdiğiniz değer için sporcularıma teşekkür ediyorum. Beşiktaş Kulübü 20 sene önce her zaman ilkleri yapan bir kulüp olarak engelli kardeşlerimizle yol yürümeye karar vermiştir ve son derece de başarılı olmuştur. Ülkemizdeki bedensel engelli sporu için bir kez daha elimizi taşın altına koymak istedik ve 20 yıl önce olduğu gibi yine bir ilke imza atıyoruz. Beşiktaş Kulübü’nün bu inancı sayesinde Türk sporunda ilk kez ’bedensel engel’ kavramıyla ’şampiyonluk’ hikayesi bir araya geldi. Şimdi aynı vizyonla devam ederek Türkiye genelinde var olan alt yapı sorununu çözmek için bir adım atacağız. Bu proje ile Bedensel Engelli Vatandaşlarımıza ulaşarak onları spora teşvik edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Elçin Kılıç: "Birçok takıma ilham verdi ve başarılara imza attı"

Projeyle ilgili detaylar veren Beşiktaş Kulübü Bedensel Engelliler Spor Şubesi Komite Başkanı Elçin Kılıç, "Göreve geldikten sonra altyapı kurmak için çalışmalara başladık. Zaman içinde anladım ki altyapı sadece kendi takımımız özelinde değil tüm Türkiye için bir ihtiyaç. Ortopedik engelli kardeşlerimize dokunmak çok önemli. Daha geniş ölçekli düşünmeye karar verdik. Her 8 kişiden biri engelli, bu da en az 10 milyon engelli var. Gelişmiş ülkelerde engelliler hayatın ve sporun içerisinde daha çok yer alıyor. Beşiktaş olarak asıl hayalimiz engelli bireyleri tekerlekli sandalye basketbol takımıyla tanıştırmak. Bu insanların hayatına dokunma fikri hepimizi heyecanlandırıyor. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, bedensel engelli arkadaşlarımıza evde ya da parkta yapabilecekleri çok basit hareketler ile kondisyonlarını da artırarak basketbolu öğreteceğiz. Bu sosyal sorumluluk projesinin öncülüğünü tekerlekli sandalye basket takımımız yapacak. 20 sene önce takımımız kuruldu. Bu süreç içinde birçok takıma ilham verdi ve başarılara imza attı" dedi.

Toplantının son bölümünde toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirilirken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kampanyaya destek için tekerlekli sandalyede kampanya tişörtü giyerek basın mensuplarına poz verdi.