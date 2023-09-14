Beşiktaş: 'Kulübümüz Futbol A Takımımızın 2016-17 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan İnler'le bir yıllık sözleşme imzalamıştır.'

Beşiktaş: Kulübümüz Futbol A Takımımızın 2016-17 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan İnler'le bir yıllık sözleşme imzalamıştır.

Beşiktaş: 'Kulübümüz Futbol A Takımımızın 2016-17 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan İnler'le bir yıllık sözleşme imzalamıştır.'
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Beşiktaş: "Kulübümüz; Futbol A Takımımızın 2016-17 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan İnler’le bir yıllık sözleşme imzalamıştır."

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