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- Beşiktaş: 'Kulübümüz Futbol A Takımımızın 2016-17 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan İnler'le bir yıllık sözleşme imzalamıştır.'
İHA
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