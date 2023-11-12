Beşiktaş: 'Zaynutdinov'un burnunda ve göz çukurunda kırık saptanmıştır'

Beşiktaş'ın RAMS Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov'un burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık olduğu açıklandı.

Beşiktaş: 'Zaynutdinov'un burnunda ve göz çukurunda kırık saptanmıştır'
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Beşiktaş’ın RAMS Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov’un burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık olduğu açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten Bakhtiyor Zaynutdinov’un sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada,

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

"Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig’de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakanın 37. dakikasında yüzüne ve burnuna aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Bakhtiyor Zaynutdinov’un burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık saptanmıştır. Zaynutdinov’a burun redüksiyonu ve atel uygulaması yapılmıştır" denildi.